Hockeysters hebben in Pro League geen kind aan China

Caia van Maasakker opende uit een strafcorner de score. Voor de verdedigster was dat haar vijftigste doelpunt als international.



In het derde kwart nam Van Maasakker ook de 2-0 voor haar rekening. De overige treffers vielen in de laatste periode. Frédérique Matla maakte in haar vijftigste interland de 3-0. Daarna was het achtereenvolgens de beurt aan Xan de Waard, Marijn Veen en opnieuw Van Maasakker.



Na zes speelronden heeft Oranje 15 punten. Koploper Argentinië kwam al negen keer in actie en heeft 22 punten. Nederland, dat begin februari de enige nederlaag leed tegen Australië, speelt zondag tegen de Verenigde Staten.



De Pro League is de opvolger van de Champions Trophy en de Hockey World League. Negen van de beste hockeylanden ter wereld doen mee. Het geldt ook als een kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen in Tokio van 2020. Oranje speelt een uit- en een thuiswedstrijd tegen elk land. De beste vier spelen een finaletoernooi om de eindzege.



De finaleronde van de Pro Hockey League wordt eind juni afgewerkt in het Wagener-stadion in Amstelveen. De vrouwenfinale is zaterdag 29 juni, die van de mannen een dag later..