Hockeysters nipt langs Duitsland in eerste duel olympische jaar, mannen onderuit

Lisa Altenburg zette de Duitse hockeysters na ruim 10 minuten op voorsprong. Na ruim een half uur maakte Frédérique Matla gelijk voor de ploeg van bondscoach Alyson Annan; ze tikte raak na een backhand van Laura Nunnink. Een paar minuten later nam Ireen van den Assem, via een strafcorner, de winnende treffer voor haar rekening. Het betekende voor Annan haar honderdste overwinning als bondscoach van de Nederlandse hockeysters in 120 interlands. Voor de ploeg van Annan was het de zevende zege in de Pro League in negen duels. Daarmee gaat Nederland aan kop.