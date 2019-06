Hockeysters Oranje kloppen ook Duitsland in Eindhoven

Frédérique Matla is hard op weg om na het stoppen van bekende namen als Naomi van As, Ellen Hoog en Maartje Paumen de nieuwe ster aan het Oranje-firmament te worden. Na vijf minuten spelen werkte zij na een mooie combinatie met Laurien Leurink de 1-0 binnen. De spits van Den Bosch debuteerde twee jaar geleden in Oranje en staat inmiddels op 34 interlanddoelpunten. In de laatste zes interlands was de Valkenswaardse trefzeker. Uit een strafcorner verdubbelde Caia van Maasakker de score. Pia Maertens deed nog wat terug namens ‘Die Danas’, die vervolgens de keepster naar de kant haalden voor een extra veldspeelster en zo nog dreigend werden. Maar de zege ging ‘gewoon’ naar Oranje: 2-1.

Nederland speelt nog zes reguliere wedstrijden in de Pro League. In het pinksterweekend is België twee keer de tegenstander, zaterdag in Antwerpen en zondag in Den Bosch waar het woensdag 12 juni ook Nieuw-Zeeland treft. Daarna volgen nog duels met Groot-Brittannië (in Londen), Argentinië (Utrecht) en Australië (Amstelveen). Op 27 juni begint dan de Grand Final in Amstelveen. Met 27 punten kan Oranje een plek in de kruisfinales bijna niet meer ontlopen.