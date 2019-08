Hockeysters overtuigend naar EK-finale na grote zege op Engeland

Oranje heeft zich vanavond overtuigend geplaatst voor de finale van het EK in België. De ploeg van bondscoach Alyson Annan won in Antwerpen gedecideerd van Engeland. De hockeysters vernederden de winnaar van Groep B met liefst 8-0. De treffers kwamen van Laurien Leurink (2), Lidewij Welten (2), Caia van Maasakker (2), Marloes Keetels en Xan de Waard.

Het was een mooie meevaller voor de Oranjevrouwen dat de strafcorner vanavond eindelijk lekker liep. Vijf pogingen vanaf kopcirkel leverden tegen Engeland een doelpunt op. De eerste twee strafcorners waren direct goed voor een honderdprocentscore. Na de sleeppush van Ireen van den Assem en de scrimmage die daarop volgde, mikte Laurien Leurink de bal fraai hoog in het doel; 1-0. Bij de tweede strafcorner scoorde Caia van Maasakker direct; 3-0. Tussendoor bekroonde Lidewij Welten een fraaie solo met een kiezelhard backhandschot. In de tweede helft voerden Marloes Keetels, Xan de Waard, Van Maasakker, Welten en Leurink de score op tot 8-0.

Na de slechte EK-start met twee remises in de groepsfase liet Nederland tegen Engeland zien dat er veel hockey in de ploeg. Bij vlagen ging de bal lekker van stick naar stick. Maar Oranje haalde nooit de hele wedstrijd een hoog niveau. Goede periodes werden teveel afgewisseld met slordigheden en miscommunicatie. De eclatante overwinning op Engeland verhult niet dat er nog werk aan de winkel is voor bondscoach Alyson Annan.

Zondag finale

Oranje treft in de finale de winnaar van Spanje-Duitsland. Dat duel wordt later vanavond afgewerkt. De hockeysters waren al negen keer de beste op het EK, in 1984, 1987, 1995, 1999, 2003, 2005, 2009, 2011 en 2017.

De vraag is gerechtvaardigd in hoeverre de trip van het Nederlands team vorige maand naar Tokio van invloed is geweest op de fysieke gesteldheid van de speelsters. De Oranjestaf had eind juli een voorbereidingsweek in Japan gepland om kennis te maken met de faciliteiten en het klimaat met het oog op de Olympische Spelen. De 24-koppige Oranje-selectie vertrok op 22 juli voor een oefenstage naar Japan. Zodoende werkte Nederland de voorbereiding op het EK hockey in Antwerpen in Tokio af. Dat klinkt raar en dat is het natuurlijk ook.

Volledig scherm Kelly Jonker in duel met Esme Burge. © ANP Zeker gezien het moordende reis- en speelprogramma dat de internationals het afgelopen half jaar al voor hun kiezen hadden gekregen. Door de komst van de nieuwe landencompetitie, de Hockey Pro League, speelde Nederland tussen januari en juni achttien interlands over de hele wereld. Oranje begon de Pro League-campagne in Nieuw-Zeeland en Australië. Na wedstrijden in de VS, Argentinië en China eindigde de trip dit voorjaar in Europa. Aangezien Annan kon putten uit een selectie van 32 speelsters kwamen niet alle internationals in alle Pro League-duels aan bod.

Desondanks was het een zwaar halfjaar voor een groot aantal internationals. Zo speelde middenvelder Margot van Geffen alle verre uitwedstrijden en klaagde ze eerder al over de vele jetlags. Na de finale van de Pro League eind juni konden de Oranjedames een paar weken bijkomen, waarna ze opnieuw vele vlieguren moesten maken voor de Tokio-trip.

Verdediger Ireen van den Assem stelde begin augustus in deze krant dat de reis naar Tokio ‘wel pittig was’. ,,Het is een lange vlucht, je hebt een jetlag, traint hard. Maar uiteindelijk haal je ook veel energie uit zo’n trip”, vond Van den Assem. Aanvoerder Eva de Goede wil nog niet te vroeg conclusies trekken. ,,Na het EK moeten we evalueren of de trip naar Japan een verstandige keuze is geweest”, zei ze deze week in de Volkskrant. ,,Maar het was ook inspirerend om nu al het olympische gevoel op te roepen.”