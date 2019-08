Hockeysters treffen Duitsland in EK-finale

Debby Willemsz terug bij waterpolo­sters

17:44 Keepster Debby Willemsz keert terug in de selectie van de Nederlandse waterpolosters. De 25-jarige Willemsz besloot in april van dit jaar vanwege motivatieproblemen nog te stoppen, maar ze is teruggekomen op dat besluit. Bondscoach Arno Havenga kan een keepster met ervaring goed gebruiken, omdat Laura Aarts in de aanloop naar het WK afhaakte.