Hockeysters winnen in Pro League opnieuw van Duitsland

Oranje nam al in de tweede minuut de leiding via Pien Dicke. Lidewij Welten nam zowel de 2-0 als de 3-0 voor haar rekening. De eindstand was al na 36 minuten bereikt.



Voor de ploeg van bondscoach Alyson Annan is het de achtste overwinning in tien duels in de Pro League.