Hockeysters worstelen zich voorbij stug België en bereiken halve finale WK

Aan de sfeer in het Wagener Stadion lag het niet. Opnieuw volgepakte tribunes, zo’n tienduizend toeschouwers, die het gevecht tussen Nederland en België wilden zien. Wat de kraker extra lading gaf: Raoul Ehren, de bondscoach van de Belgische hockeysters die nu twee jaar aan het roer staat en zijn team richting de wereldhockeytop wil leiden en gaat voor een medaille op die Olympische Spelen van Parijs, in 2024.

Nederland begon sterk aan de kwartfinale, met vooral een dreigende Maria Verschoor die dat niet kon bekronen met een doelpunt. Daar slaagde Laurien Leurink wel in. Zij rondde een actie van Eva de Goede af en maakte zo haar eerste goal dit WK: 1-0. Euforie op de tribunes, al wisten de fans dat het - in tegenstelling tot het verleden - zeker geen uitgemaakte zaak was.

Volledig scherm Eva de Goede, Laurien Leurink en Maria Verschoor vieren een treffer van Nederland. © Pro Shots / Bart Scheulderman

In het tweede kwart knokte België zich steeds meer in de wedstrijd, al bleven veldkansen uit. Nederland joeg ook op de 2-0, maar ondanks de drie strafcorners van Yibbi Jansen en Frédérique Matla viel die niet. België daarentegen was wel succesvol vanaf kop cirkel. Bij de eerste strafcorner was het meteen raak via aanvoerster Alix Gerniers die vlak voor keepster Josine Koning opdook en de bal tegen de touwen tipte: 1-1.

De spanning nam toe in het laatste deel van de wedstrijd. Een explosie van euforie daalde vanaf de tribunes neer toen Freeke Moes een solo over de achterlijn met het enige fortuin achter keepster Aisling D’Hooghe tikte. De Belgische doelvrouw werkte de bal zelf over de doellijn, wat tot ongeloof leidde bij bondscoach Ehren die de handen voor de ogen sloeg vanwege de keepersfout: 2-1.

België bleef geloven in een goede afloop en drukte Nederland terug. Gerniers kreeg opnieuw een kans via een strafcorner maar tikte de bal van dichtbij over. Ondanks de druk werd de ploeg van Ehren enkel gevaarlijk via de strafcorner. Vlak voor tijd mocht België nog twee keer aanleggen, de eerste leverde een herkansing op wegens shoot daarna hielp Josine Koning Nederland naar de halve finale met een formidabele redding.

Zaterdagvond spelen de hockeysters in het Spaanse Terrassa tegen Spanje of Australië. Zo duurt ook nog de afscheidstournee van Marloes Keetels, die stopt met tophockey, nog even voort. ,,Ik ben blij dat we hebben gewonnen. Een kwartfinale is altijd lastig. Ineens kan je uit het toernooi liggen en België heeft stappen gezet de laatste jaren en is gewoon een goede ploeg.”