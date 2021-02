Hoe Sloetjes van een angstig meisje een van 's werelds beste volleybalsters werd: ‘Het voelt af’

Faivre en Bassino veroveren WK-goud op reuzensla­lom

16 februari De Fransman Mathieu Faivre en de Italiaanse Marta Bassino hebben bij de WK ski in het Italiaanse Cortina d’Ampezzo de parallel reuzenslalom gewonnen. Faivre was in de finale te sterk voor de Kroaat Filip Zubcic. Bassino versloeg de Oostenrijkse Katharina Liensberger. Na twee runs kwamen beiden op dezelfde tijd uit. In dat geval is de winst voor degene die de tweede run heeft gewonnen.