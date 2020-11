Hole-in-one via water is geinig, maar deze golfshots zijn pas echt indrukwekkend

Motorcou­reur Marc Márquez komt dit jaar niet meer in actie

10 november De Spaanse wegracer Marc Márquez komt dit seizoen niet meer in actie. De regerend wereldkampioen in de MotoGP heeft dat dinsdag bevestigd. De 27-jarige Honda-rijder kwam tijdens de eerste wedstrijd van het kampioenschap, op 19 juli in Jerez, zwaar ten val en blesseerde zich aan zijn rechterarm.