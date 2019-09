Holland Acht met WK-zilver naar Olympische Spelen van Tokio

Met de tweede plek plaatste de Holland Acht zich ruimschoots voor de Olympische Spelen van Tokio 2020. Daartoe was een plek bij de eerste vijf in de WK-finale vereist.



Namens Nederland kwamen Jasper Tissen, Simon van Dorp, Bjorn van den Ende, Maarten Hurkmans, Robert Lücken, Bram Schwarz, Ruben Knab, Mechiel Versluis en stuurvrouw Aranka Kops in de Holland Acht in actie.



De Nederlandse boot eindigde afgelopen dinsdag in de serie op de derde plaats. Daardoor moest het team van Emke uitkomen in de herkansing. Daarin zegevierde de Holland Acht donderdag met ruime marge.



In de finale met zes boten lag het Nederlandse vlaggenschip na 500 meter nog vierde. Daarna kwam Oranje sterk opzetten en leek zelfs WK-goud nog even mogelijk. Het favoriete Duitsland hield in de slotfase van de race over 2000 meter echter stand en won in een tijd van 5.19,41. Nederland pakte zilver in 5.19,96 en Groot-Brittannië gleed naar brons met een tijd van 5.22,35.



De Holland Acht was bij Rio 2016 goed voor olympisch brons. Van die ploeg zijn Versluis en Lücken overgebleven. Bij de EK eerder deze zomer in Luzern moest Nederland achter de Duitsers en de Britten genoegen nemen met brons.