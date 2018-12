Hongerige Ben Saddik wil revanche op Verhoeven: ‘De volgende in de rij is Rico’

Badr Hari

Nadat Verhoeven vorig jaar met succes zijn titel verdedigde tegen Ben Saddik, had hij één vraag aan het uitzinnige publiek in Ahoy. ,,Hebben jullie zin in een duel Rico vs Badr in 2018?” Zover is het dus niet gekomen. Het is nog niet duidelijk of dat komend jaar wél gaat gebeuren. Glory is met zowel Verhoeven, die over een aflopend contract beschikt, als Hari in onderhandeling. „We zijn er nog niet uitgekomen en hopen in 2019 een akkoord te bereiken”, liet Glory in een reactie weten. ,,We werken hard aan Badr vs Rico, maar zolang er niks is getekend, kan ik daar verder niets over zeggen.”