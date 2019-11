Honkballer Suzuki zorgt voor ophef met steun voor Trump

Suzuki, een geboren Amerikaan met Japanse roots, droeg op het bordes in Washington een pet met ‘ Make American Great Again ’, de slogan van Trump. De president was aangenaam verrast door die actie en gaf de 36-jarige catcher voor een miljoenenpubliek een spontane knuffel.

De Trump-fans vonden het ‘politieke statement’ fantastisch. Maar lang niet iedereen was blij met Suzuki, die na afloop zelf verklaarde dat hij de pet alleen maar voor de lol op zijn hoofd had gezet. Trump is in Washington, waar de aanhang van de Republikeinen in de minderheid is, niet erg populair. Dat bleek vorige maand tijdens zijn bezoek aan wedstrijd vijf van de World Series. Toen hij in beeld kwam op het grote scherm in het stadion werd hij massaal uitgejouwd door de supporters van de Nationals.