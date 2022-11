Honkballers Astros slaan tegen Phillies keihard terug met unieke no-hitter in World Series

Een dag nadat de Philadelphia Phillies met vijf homeruns huishielden in game 3 van de World Series (7-0), sloegen de Houston Astros keihard terug. De kampioen van de American League gunde de thuisploeg vannacht geen enkele honkslag en trok de stand in de finale van het Amerikaanse kampioenschap (best-of-seven) met een overtuigende 5-0 zege weer gelijk: 2-2.

Startend werper Cristian Javier (9 strike-outs in 6 innings) en de relievers Rafael Montero, Bryan Abreu en Ryan Pressly schreven historie in het Citizens Bank Park in Philadelphia. Het viertal tekende samen met catcher Christian Vazquez voor de eerste gecombineerde no-hitter in de geschiedenis van de World Series.

Slechts één keer eerder lukte het een ploeg om in de World Series geen enkele honkslag toe te slaan. In 1956 gooide New York Yankees-pichtcher Don Larsen een perfect game tegen Brooklyn Dodgers. In de 118 afleveringen van de Fall Classic was een no-hitter met meerdere werpers nog niet voorgekomen.

Volledig scherm Closer Ryan Pressly zorgde voor de laatste nu. © ANP / EPA

De overwinning van de Astros kwam tot stand in de vijfde inning waarin de ploeg uit Texas vijf runs scoorde. Nadat Phillies-starter Aaron Nola de honken vol had laten lopen en werd gewisseld, ging het mis voor de thuisploeg. Yordan Alvarez werd geraakt door Nola's vervanger Jose Alvarado, die vervolgens een tweehonkslag van Alex Bregman en sac-fly van Kyle Tucker en een honkslag van Yuli Gurriel moest incasseren: 5-0.

Het betekende na één inning einde wedstrijd voor Alvarado, maar de Phillies kregen de schade niet meer gerepareerd. Komende nacht (1.03 uur) staat game 5 op het programma. Opnieuw in Philadelphia. Game 6 (zaterdag) en een eventuele game 7 (zondag) worden in Houston gespeeld.

De Astros staan voor de vierde keer in zes jaar in de World Series. Ze wonnen in 2017. Philadelphia staat voor het eerst sinds 2009 in de finale. Vorig jaar ging de titel naar Atlanta Braves.

Volledig scherm Pitcher Ryan Pressly (l) en catcher Christian Vazquez vieren de eerste gecombineerde no-hitter in de historie van de World Series. © ANP / EPA