Honkballers Houston Astros brengen achterstand in World Series terug tot 3-2

De Braves, met de 24-jarige Antilliaan Ozzie Albies in de ploeg, was nog maar één zege verwijderd van de titel en leek al vroeg in de wedstrijd op de winst af te stevenen. In de eerste inning werd al voorzichtig een feestje gevierd, toen Adam Duvall de stand met een grand slam op 4-0 bracht. Maar Houston gaf zich niet zomaar gewonnen en kroop in de tweede en derde inning dicht naar de Braves toe, waarna de achterstand in de vijfde inning zelfs werd omgezet in een voorsprong. Die gaf de ploeg niet meer uit handen, waardoor de finale weer helemaal open ligt.