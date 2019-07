Honkballers in finale World Port Tournament

Bouwmees­ter eindigt als vijfde in eerste race op WK in Japan

13:27 Marit Bouwmeester is in het Japanse Saikaiminato goed begonnen aan het WK. De olympisch kampioene en drievoudig wereldkampioene eindigde in de eerste race op de vijfde plaats. Doordat de vloot van ruim honderd zeilsters in twee groepen is verdeeld, staat ze in het gecombineerde klassement vooralsnog op de negende plek.