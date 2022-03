Honkbalseizoen VS gered na akkoord over nieuw cao, Opening Day op 7 april

Bastianini verrast in MotoGP; Zonta van den Goorbergh debuteert in Moto2 met 24e plaats

De Italiaan Enea Bastianini heeft heel verrassend de openingsrace van dit seizoen in de MotoGP gewonnen. De 24-jarige coureur was op zijn Ducati de snelste in de Grote Prijs van Qatar op het circuit van Losail. Bastianini, de wereldkampioen van 2020 in de Moto2, boekte zijn eerste grandprixzege in de koningsklasse.

