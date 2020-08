Hoon voor Israëlische ijshockeyer die bij Auschwitz gaat spelen

Sherbatov ziet het allemaal heel anders. Hij is in de eerste plaats een ijshockeyer die in Canada de sport leerde beoefenen en nu prof kan worden in de Poolse Premier League. ,,Er zijn Joden die ongelukkig zijn dat ik in Oswiecim heb getekend. Wat daar 80 jaar geleden is gebeurd, zullen we nooit vergeten. Ik wil jonge mensen laten zien dat je trots moet zijn op je afkomst en dat nu alles mogelijk is.”