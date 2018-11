Horrorcrash in GP van Macau: coureur vliegt door de hekken

Judoka De Wit pakt zilver op The Hague Grand Prix

17 november Frank de Wit heeft een zilveren medaille overgehouden aan het The Hague Grand Prix. De Nederlandse judoka moest vandaag in de finale in de klasse tot 81 kilogram de zege laten aan Ivaylo Ivanov. De Bulgaar was in Sportcampus Zuiderpark met een houdgreep te sterk voor De Wit.