Houston Rockets is het even kwijt

Russell Westbrook was met 31 punten de topschutter bij de thuisploeg, die nu vijf duels achter elkaar heeft gewonnen. Rockets-vedette James Harden kwam tot 29 punten.



Boston Celtics, de nummer twee in de Eastern Conference, ging eveneens onderuit. Washington Wizards won in Boston met 111-103. De Celtics speelden voor het eerst thuis met Kerstmis, kwamen terug na een achterstand in het derde kwart maar verspeelden in de slotfase een voorsprong van vijf punten. Bradley Beal maakte namens de Wizards de meeste punten van alle spelers op het veld: 25.