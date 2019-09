‘Ik heb vaak niet eens door dat ik word bekeken’

Jetze PlatHij is de regerend wereldkampioen in drie onderdelen: triatlon, en handbiken op de weg en in de tijdrit. Dit weekeinde verdedigt Jetze Plat zijn handbiketitels bij de WK in Emmen. ,,Ik haal alles uit mijn lichaam.’'

Soms loopt Jetze Plat op zijn prothese langs het zwembad en hoort hij kinderen vragen wat er met zijn been is gebeurd. Dan buigt hij hun kant op, gaat zijn stem iets omlaag en zegt: ,,Ik ben door een krokodil gebeten.” Steeds weer geloven ze het. ,,Dat vind ik dus mooi. Met kinderen kun je altijd een leuk gesprek aangaan.”

Taboes doorbreken is zijn taak, vindt Plat (28). En met kinderen is dat wel zo fijn. Zij zijn eerlijk, vragen waar het op staat. ,,Als een moeder zegt: ‘Kom mee, dat kun je niet vragen hoor’, denk ik: waarom? Zo’n kind leert er alleen maar van en ziet dat niet iedereen met twee goede benen wordt geboren.’'

Plat kwam ter wereld zonder kniebanden in zijn linkerbeen. Zijn bovenbeen is een stuk korter en zijn heup staat deels buiten de kom. Dat zorgt ervoor dat hij niet zo lang kan lopen. ,,Op een gegeven moment zak je erdoorheen en is het klaar. Dan pak ik krukken of een rolstoel.’' Als hij rechtop staat, is hij ongeveer 165 centimeter.

Rechts ontbreekt zijn bovenbeen en heeft Plat een prothese. Zijn rechtervoet werd tien jaar geleden geamputeerd, het lichaamsdeel had weinig nut en zorgde voor vervelende drukpunten. Of hij zijn voet na de amputatie weer mee naar huis wilde nemen, vroegen ze in het ziekenhuis. Plat sloeg het aanbod af. ,,Misschien ben ik te nuchter hoor, maar wat moet ik ermee?''

Hij groeide op in de wetenschap dat vrijheid misschien wel iets anders betekent voor hem dan voor een gemiddeld kind, maar dat een handicap niet altijd een beperking is.

,,Ik zeg altijd: geen mensenlichaam is gebouwd om te fietsen met je armen, dus er moet wel wat gebeuren voordat dit lukt. Ik begon op mijn vijfde met handbiken. Toen moest ik nog over de brug geduwd worden door mijn moeder, een paar jaar later kon ik het alleen.’'

Tikkertje

Er zijn ouders die direct naar beneden duiken als een pen valt, Plat werd vroeger in het gezin met vier kinderen juist gestimuleerd het zelf op te lossen. ,,Als het echt niet ging werd ik geholpen, maar ik draaide gewoon mee in de familie. Zelfs tikkertje spelen ging. Je bent trager, maar ik was snel met mijn handen en voeten. Je zoekt gewoon je beste weg om mee te kunnen en ontwikkelt handigheid.”

Op zijn twaalfde fietste hij zijn eerste wedstrijd met een handbike. ,,Het geeft veel vrijheid. Handbiken maakt dat ik overal mijn eigen ding kan doen.’' Inmiddels haalt hij maximale snelheden van tegen de 60 kilometer per uur, is hij fulltime sporter en regerend wereldkampioen in drie paradisciplines.

Begin september won Plat het WK triatlon, morgen en zondag verdedigt hij in Emmen zijn mondiale titels op de tijd- en de wegrit bij het handbiken. Eerder dit jaar pakte hij met handbiken het werelduurrecord met 44,749 kilometer. Geen paralympiër is zo succesvol in meerdere takken van sport.

Volgend jaar wacht zijn alles overstijgende doel: drie keer paralympisch kampioen worden in Tokio - een flinke uitdaging - aangezien het in een tijdsbestek van vijf dagen plaatsvindt. ,,Ik weet dat ik écht beter moet zijn dan de rest, want ik ga sowieso iets verliezen in de tweede en derde wedstrijddag door de inspanning ervoor. Maar ik geloof erin.''



Grenzen opzoeken en verbeteren geeft voldoening. Op zondagochtend wielrenners ‘pesten’ als hij met zijn handbike langs de Amstel schijnbaar moeiteloos een groep passeert, vindt hij prachtig. Het is hem niet om een winstgevoel te doen. Het levert aandacht op voor zijn sport.

Aandacht

,,Paralympisch sporten maakt dat ik het maximale uit mijn lichaam haal, maar belangrijker vind ik nog dat het meer aandacht krijgt in alle revalidatiecentra. Iemand die in een compleet onbekende wereld komt na een ongeval of ziekte, mogelijkheden geven. De vrijheid laten ervaren die ik ook met de handbike kreeg.’'

Plat heeft weinig te klagen, benadrukt hij meermaals. Hij is niet afhankelijker dan een valide sporter. Soms verbaast hij zich. Toen hij een filmpje van zichzelf zag terwijl hij liep, vielen hem pas de verschillen op. ,,In mijn hoofd gaat het best heel netjes, recht. Maar ik loop een beetje zo’', zegt hij, onderwijl zijn bovenlichaam van links naar rechts bewegend.

Daar baalt hij niet van, het is een gegeven, zegt hij. Dat geldt ook als hij in het zwembad wordt aangesproken met de vraag of hij het vervelend vond te worden bekeken. ,,Vaak heb ik dat dan niet eens door. Als ik train heb ik oogkleppen op. Dat is mijn veilige, zekere wereld. Op het strand is het anders. Je ziet mensen dan wel kijken. Het is niet zo dat ik me schaam voor mijn lichaam. En ik snap dat het opvalt als je anders bent, maar je hebt er niet altijd zin in.”

Volledig scherm © RV