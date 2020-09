‘Ik kreeg vervelende mailtjes dat we Louter moesten ontslaan... Maar waarom?’

Frank Louter zou een stapje terug doen bij TON, gedurende het aangekondigde onafhankelijk onderzoek van turnbond KNGU naar de misstanden in de turnsport. Ook zijn naam werd genoemd in het rijtje in opspraak geraakte trainers als Vincent Wevers en Gerben Wiersma. Dat onderzoek is alleen nog altijd niet begonnen, dus is er tot op heden niets veranderd in topsporthal IISPA in Almelo.