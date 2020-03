‘Ik weet niet hoe ik moet trainen, maar dit is niet het einde van de wereld’

Door Lisette van der Geest en Natasja Weber



Met racefietsen, dekbedden en gezelschapspelletjes arriveerden de zwemmers van de olympische ploeg gisteren vol goede moed bij hun nieuwe onderkomen voor de komende weken: een klooster in Friesland. Anderhalve kilometer verderop konden ze in een veilige omgeving trainen in het speciaal voor de topzwemmers opengestelde zwembad De Welle in Drachten. Maar na welgeteld één training moesten de zestien zwemmers hun tenten gistermiddag alweer opbreken. Aanleiding was de oproep van sportkoepel NOC*NSF om alle topsportactiviteiten in Nederland te staken.