‘Ik wil nog één keer in Oranje spelen’

Door Koen van der Velden



Uit de boombox in de kleedkamer van de Los Angeles Dodgers klinkt luide hiphopmuziek. Journalisten die tijdelijk toegang hebben, kijken zorgelijk naar hun opname-apparatuur. De honkballers, op het eerste gezicht gewone jongens, druppelen enkele uren voor de uitwedstrijd tegen de New York Mets de ruimte binnen. Kenley Jansen (31) is een van de laatsten. De Nederlandse sterpitcher, geboren en opgegroeid in Willemstad, heeft de tweede bus naar het stadion genomen. Jansen zit in zijn eigen wereld, is onverstoorbaar als op de werpheuvel. Zwijgend neemt hij plaats op zijn stoeltje. Voor hem hangt het shirt met zijn naam en rugnummer 74, op de grond staan verschillende paren schoenen. Dat Jansen die avond niet in actie hoeft te komen, weet hij nog niet. Het ritueel blijft hetzelfde. Videobeelden bekijken, het eerste zweet opwekken en dan naar buiten om de rechterarm warm te gooien. Play catch, noemt hij het even later.