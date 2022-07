In het spoor van Michael Johnson: bezorgd atletiekicoon en onvermoeibaar twitteraar

Verovert Abdi Nageeye vanmiddag een WK-medaille op de marathon?

Abdi Nageeye wil zich op de WK atletiek in Eugene mengen in de strijd om de medailles op de marathon. De Nederlandse atleet verraste vorig jaar op de Olympische Spelen met zilver en won dit voorjaar de marathon van Rotterdam in een Nederlands record van 2.04.56.

17 juli