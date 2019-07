Indrukwekkende Sifan Hassan verbetert 23 jaar oud wereldrecord op Engelse mijl

Hassan had in aanloop naar de race in het prinsdom een dikke verbetering van haar persoonlijk record aangekondigd. Dat stond op 4.14,71. Ze was zich er toen nog niet van bewust dat ze dan ook het wereldrecord zou aanvallen. Hassan moest het in de wedstrijd vrijwel in haar eentje doen. Er was wel een Oekraïense atlete als gangmaker ingehuurd voor de eerste 800 meter, maar daarna moest de geboren Ethiopische het zelf afmaken. Niemand in het veld kon haar volgen en ze soleerde de laatste twee ronden naar het record. Vooral haar versnelling in de laatste ronde was indrukwekkend. De Britse Laura Weightman arriveerde vijf seconden na Hassan als tweede in 4.17,60.



,,Ik wist dat ik hard kon, maar omdat de eerste 800 meter aan de trage kant waren, geloofde ik tijdens de race niet meer in een wereldrecord. Vandaar dat ik zo verrast was toen ik over de finish kwam en de eindtijd zag”, zei Hassan na de race. ,,Als je de laatste 400 meter nog zo hard kunt en een wereldrecord loopt, geeft dat veel vertrouwen voor de 5000 meter.”