Internationals Bongaerts en Polder naar Duitse volleybalkampioen

Bij Verhoeven moeten uitdagers 'wachten op hun beurt'

11:45 Rico Verhoeven wil morgen voor de zevende keer op rij zijn wereldtitel zwaargewicht verdedigen. Het gevecht tegen Mladen Brestovac werd pas ruim na de bevestiging van de confrontatie omgeturnd tot een partij met de kampioensriem als inzet. Het is nog maar de vraag of Verhoeven anders ook de confrontatie was aangegaan, want happig op tegenstanders is de kickbokser uit Halsteren al even niet meer.