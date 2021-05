IOC biedt Japan extra medische hulp aan voor Olympische Spelen

Zevenvou­dig Nederlands kampioen ziet Olympische droom buiten zijn eigen schuld uiteenspat­ten: ‘Eén grote ellende’

10 mei Het is de hardste klap die hij ooit kreeg: Max van der Pas (27) kan de Olympische Spelen vergeten nu het kwalificatietoernooi in Parijs - zijn laatste kans - zomaar is geschrapt. Het doet de bokser uit Elsendorp stevig twijfelen over de toekomst. Alhoewel: ,,Gooi de handdoek niet zomaar in de ring.”