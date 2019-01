IOC verliest beroepszaak tegen CAS-vonnis

Legkov werd in februari 2018, vlak voor het begin van de Winterspelen in Zuid-Korea, volledig vrijgesproken door het CAS. Volgens het CAS was het bewijs dat het IOC aandroeg tegen hem onvoldoende.



Legkov behoorde tot een groep van 39 Russische topsporters die bij het CAS beroep aantekenden tegen de zware straffen die het IOC had uitgesproken vanwege het dopingschandaal bij de Winterspelen van Sotsji 2014. Het CAS besloot de levenslange schorsing van 28 Russische olympiërs te annuleren, onder wie Legkov.



Het IOC zal nu de andere 27 zaken laten rusten. ,,We zijn zeer teleurgesteld over het oordeel van de Zwitserse rechtbank. Indien zich echter nieuwe bewijzen voordoen, gaan we opnieuw tot actie over'', liet het IOC weten.