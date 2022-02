IOC wil geen Russische en Belarussische sporters bij wedstrijden

Dat betekent dat onder anderen tennisser Daniil Medvedev, de kersverse nummer 1 van de wereld, niet meer in actie zou mogen komen als de ATP het verzoek van het IOC zou overnemen. De algemene verwachting is dat de wereldvoetbalbond het advies van het IOC overneemt, waardoor Rusland voor onbepaalde tijd wordt geschorst en het WK in Qatar dus sowieso kan vergeten. Eerder vandaag meldde Bild al dat de Europese voetbalbond UEFA Sparta Moskou uit de Europa League knikkert.

Mocht het vanwege juridische of praktische redenen niet meer lukken om sporters uit die landen te weren, wil het IOC in ieder geval dat sporters uit Rusland en Belarus niet mogen deelnemen onder de vlag van hun land en alleen als neutrale sporter.



Als dat in extreme omstandigheden, zoals tijdgebrek, ook niet mogelijk is, zou de organisatie van een evenement zelf moeten kijken wat passend is. Dat is vooral met het oog op de Paralympische Winterspelen, die op 4 maart beginnen in China. Het Internationaal Paralympisch Comité (IPC) heeft gezegd woensdag te overleggen over de kwestie.

Het IOC meldde eind vorige week al dat bonden hun sportwedstrijden weg moeten halen uit die landen. Daar blijft het comité achter staan, zegt het nu. Veel sportbonden hebben daar al gehoor aan gegeven. Het WK volleybal is in augustus en september voorlopig nog wel in Rusland. De Nederlandse volleyballers zullen daar niet heengaan, maakte volleybalbond Nevobo eerder vandaag bekend.

Het IOC meldde tegelijk dat vanwege de schendingen van het olympisch handvest door de Russische regering het besluit heeft genomen de Olympische Orde van onder anderen president Vladimir Poetin te ontnemen. De Olympische Orde, die bestaat sinds 1975, is de hoogste onderscheiding van de olympische beweging. Het wordt toegekend voor vooraanstaande bijdragen aan de sport. Poetin kreeg de ‘gouden’ orde in 2001.



Ook de Russen Dmitri Chernisjenko en Dimitri Kozak, die vanwege hun inspanningen voor de Winterspelen van Sotsji in 2014 werden onderscheiden, moeten hun ‘gouden’ Olympische Orde inleveren.



Rusland viel vorige week Oekraïne binnen en heeft Belarus als bondgenoot.

Volledig scherm Winterspelen van 2014 in Sotsji: IOC-baas Thomas Bach en Vladimir Poetin. © AP