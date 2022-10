Iraanse sportklimmer Elnaz Rekabi onthaald als heldin na niet dragen hoofddoek

Met videoElnaz Rekabi, de Iraanse sportklimster die zonder hoofddoek meedeed aan de Aziatische kampioenschappen, is bij aankomst in Teheran door een grote menigte ontvangen.

Op beelden op sociale media is te zien dat ze midden in de nacht arriveert op het vliegveld en dat mensen haar applaudisserend en juichend opwachten. Rekabi stapte daar in een busje waarvan onduidelijk is waar het naartoe reed.

Rekabi droeg bij aankomst een mondkapje, pet en capuchon, waardoor niet goed te zien is of ze ook een hoofddoek om had. Veel van de aanwezige vrouwen in de menigte droegen die in elk geval niet. Volgens de BBC riepen de mensen in de menigte dat Rekabi een heldin is na haar actie tijdens de sportwedstrijd. Ze zouden haar zien als nieuw symbool voor het recht geen hoofddoek te dragen in Iran, waar mensen al weken demonstreren voor vrouwenrechten en vrijheid.

Dinsdag kwam Rekabi met een verklaring op Instagram, waarin ze stelde dat haar hoofddoek ‘per ongeluk’ van haar hoofd was gegleden voor de wedstrijd in Seoul. Ze zou onverwacht snel aan de beurt zijn geweest en geen tijd meer hebben gehad om de hidjab weer om te doen. De klimster bood iedereen die zich zorgen maakte excuses aan. Veel mensen in Iran zijn sceptisch over de verklaring en denken dat die onder druk opgesteld is.

Rekabi’s familie en vrienden maakten zich zorgen om haar veiligheid omdat ze haar na de wedstrijd niet meer konden bereiken. De Iraanse autoriteiten maakten vervolgens bekend dat Rekabi vervroegd naar huis zou zijn gevlogen. De BBC meldt dat haar familie ook op het vliegveld was en haar heeft kunnen ontvangen.

Volledig scherm Elnaz Rekabi. © AFP