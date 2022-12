Irene Schouten verkozen tot Sportvrouw van het Jaar, Max Verstappen voor derde keer beste Sportman

Irene Schouten is op het Sportgala in Amsterdam gekozen tot Sportvrouw van het Jaar. De 30-jarige schaatsster uit Noord-Holland was afgelopen winter de onbetwiste koningin van de Olympische Winterspelen in Beijing met drie gouden medailles en ook nog een bronzen plak. Daarnaast werd Max Verstappen voor de derde keer verkozen tot sportman van het jaar.

Ze kreeg in de verkiezing de meeste stemmen van haar collega-topsporters en de vakjury en ontving de bijbehorende Jaap Eden Award tijdens het gala in AFAS Live uit handen van oud-voetballer Ruud Gullit, die in 1988 Sportman van het Jaar werd.



Schouten is de opvolger van atlete Sifan Hassan, die dit jaar niet was genomineerd. Tweevoudig olympisch kampioene shorttrack Suzanne Schulting en wereldkampioene wielrennen Annemiek van Vleuten waren de andere twee genomineerden.



Sporters en coaches konden maandag en dinsdag stemmen. Hun stemmen tellen voor 50 procent mee voor de uitslag, de andere 50 procent komt voor rekening van de vakjury.

Volledig scherm Irene Schouten werd verkozen tot Sportvrouw van het Jaar. © ANP

Max Verstappen opnieuw Sportman van het Jaar

Max Verstappen is voor de derde keer gekozen tot Sportman van het Jaar. De 25-jarige Limburger veroverde dit jaar voor de tweede keer de wereldtitel in de Formule 1. Hij kreeg in de verkiezing de meeste stemmen van zijn collega-sporters en de vakjury.

De coureur van Red Bull Racing won de verkiezing van twee andere genomineerde sporters, meervoudig wereldkampioen baanwielrennen Harrie Lavreysen en olympisch kampioen schaatsen Thomas Krol.

Verstappen was zelf niet aanwezig op het Sportgala. Zijn jongere zus Victoria was naar AFAS Live in Amsterdam gekomen om voor hem de bijbehorende Jaap Eden Award in ontvangst te nemen uit handen van schaatscoryfee Ireen Wüst.

Jeroen Otter wint in Nederland, Sarina Wiegman in Engeland

Shorttracktrainer Jeroen Otter is op het Sportgala gekozen tot Coach van het Jaar. Hij vierde vooral met de vrouwen successen op de Winterspelen in Beijing, met onder meer goud voor Suzanne Schulting op de 1000 meter en goud voor de relayploeg op de 3000 meter aflossing.

De 58-jarige Otter was al vaker genomineerd, maar zag nu zijn jarenlange inzet voor het Nederlandse shorttrack beloond met de Coach Award. Hij kreeg de meeste stemmen van zijn collega-coaches en de vakjury en won de verkiezing van de twee andere genomineerden: voetbalcoach Sarina Wiegman en bondscoach roeien Eelco Meenhorst. Wiegman won na de Europese titel met de Engelse voetbalsters vanavond wel de prijs voor beste sportcoach op de BBC-verkiezing, waar ook haar ploeg en topscorer Beth Mead in de prijzen vielen.

Na de Spelen van Beijing besloot Otter een ‘sabbatical’ te nemen. Hij is sinds 2010 in dienst van de schaatsbond en onder zijn leiding heeft Nederland zich in het shorttrack opgewerkt tot een van de toonaangevende landen. Otter noemde op de Spelen het goud van de relayploeg zijn “mooiste titel”.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Vlnr: Irene Schouten, Suzanne Schulting, Annemiek van Vleuten, Harrie Lavreysen, Thomas Krol en Max Verstappen. © ANP, Pro Shots, Cor Cos, Reuters