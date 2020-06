Is dat miljoen voor Hegerberg eigenlijk wel zoveel? ‘Nike komt daar goedkoop vanaf’

Voetbalster Ada Hegerberg is de komende tien jaar een van de gezichten van sportmerk Nike. De sterspeelster van Olympique Lyon krijgt er een miljoen euro voor. Is dat een koopje of een doorbraak?

Het was het eerste wat Leonne Stentler dacht toen ze hoorde dat Ada Hegerberg zich tegen een miljoen euro voor tien jaar aan Nike verbond. ,,Daar komen ze goedkoop vanaf”, zegt de 34-jarige oud-international. De voormalige eredivisiespeelster van Ajax en ADO Den Haag had er zelf niet van durven dromen, maar toch. Is dit nu wel zo historisch?

Quote Noem het erkenning. Daar is iedereen naar op zoek Frank van de Wall Bake, Sportmarketeer ,,Ja”, zegt sportmarketeer Frank van de Wall Bake. Hij noemt het ‘niet niks’ dat een van de beste voetbalsters in een rijtje met onder anderen Cristiano Ronaldo, LeBron James, Naomi Osaka en Serena Williams komt. ,,Dat zo’n groot merk tegen betaling jouw gezicht wil gebruiken is een prachtig iets. Noem het erkenning. Daar is iedereen naar op zoek.”

In het geval van Hegerberg helemaal. Ze is als 24-jarige al een van de beste spelers van de wereld, maar komt bijvoorbeeld niet voor het Noors elftal uit omdat ze vindt dat de bond te weinig voor vrouwenvoetbal doet. Nu geeft Nike haar nog meer erkenning, ook al is het miljoen wat ze ermee verdient een schijntje in vergelijking met wat Ronaldo krijgt. Via Football Leaks kwam naar buiten dat hij voor tien jaar meer dan 160 miljoen toucheert.

Groei

Van de Wall Bake plaatst het bedrag in perspectief. ,,Een miljoen is voor haar nog veel geld”, zegt de sportmarketeer. Hij noemt Max Verstappen als voorbeeld. ,,Die moest het in zijn eerste jaar in de Formule 1 ook met 7 of 8 miljoen doen. Nu verdient hij 30 tot 35 miljoen en dat is nog exclusief bonussen. Als je eenmaal bij zo’n partij in de stal zit, groei je.”

Volledig scherm 2018: Ada Hegerberg en Shanice van de Sanden na de winst in de Champions League met Olympique Lyon. © REUTERS

Stentler weet dat anderen al meer krijgen, vooral in Amerika. ,,Alex Morgan haalt aan endorsements een paar miljoen binnen”, zegt de voetbalanalist van de NOS. Bijzonder in de Hegerberg-deal is voor haar vooral tijd. ,,Tien jaar, dat is het statement. Zij staat ergens voor en daar zet Nike op in. Als je durft om niet voor nationale team te willen spelen, moet je wel ballen hebben.”

Dat past dan weer bij Nike, schetst Van de Wall Bake. ,,Ze hebben natuurlijk perfecte spullen, maar zijn in de reclames ook brutaal. Ze kiezen voor individuen, zijn redelijk creatief en brengen het ook spectaculair.”

Stentler kijkt al uit naar de campagne, uiteraard om meer te verkopen. ,,We gaan een nieuwe wereld in met het vrouwenvoetbal, laat dit het startschot zijn. Is een miljoen te weinig? Vaak zijn er in dit soort contracten bonussen. De Champions League wint ze sowieso. Wat ik vooral hoop is dat de trend van het binden van atleten ook naar de eredivisie doorsijpelt. Daar spelen de nieuwe helden.”

Volgens Van de Wall Bake kan dat niet uitblijven. ,,Het vrouwenvoetbal vaart hier in zijn geheel wel bij. Nike dwingt wellicht Adidas en Puma om straks ook nog meer toppers aan zich te binden. Als er één schaap over de dam is dan volgen er meer. Ik ben ervan overtuigd dat hier een reactie op volgt.”