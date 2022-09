Italiaanse basketbalcoach door het dolle heen na stunt en springt Griekse sterspeler in de armen

Zijn afwezigheid had echter geen negatieve uitwerking op het team, dat het Servië van NBA-topper Nikola Jokic (Denver Nuggets) verrassend de baas was. Pozzecco wilde de stunt dolgraag vieren met zijn spelers, maar mocht vanwege zijn uitsluiting niet terug het veld op. Slechts met de grootst mogelijke moeite kon hij tegengehouden worden.

Om zijn vreugde toch met íemand te kunnen delen sprong Pozzecco in de catacomben de stomverbaasde Griekse sterspeler Giannis Antetokounmpo in de armen. De speler van Milwaukee Bucks, die zich voorbereidde op de wedstrijd tegen Tsjechië, nam de knuffel en dikke smakkerd van de coach met een brede glimlach in ontvangst.

,,Hij is zo’n aardig persoon”, reageerde Pozzecco later voor de camera. ,,Ik omhelsde hem en kuste hem. Hij is echt een aardige vent.” Op Antetokounmpo bleek het voorval ook een positieve uitwerking te hebben. Hij won later op de avond met Griekenland in de Mercedes-Benz Arena in Berlijn met 94-88 van Tsjechië.