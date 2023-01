Italiaanse toerist overlijdt na aanrijding in Dakar Rally, toeschouwer stond ‘achter zandduin’ op parcours

Frustra­ties groeien bij LeBron James: ‘Ik wil mijn carrière niet afsluiten bij een team van dit niveau’

LeBron James raakt steeds gefrustreerder door de teleurstellende resultaten van Los Angeles Lakers in de NBA. De zeventienvoudig kampioen van de Amerikaanse topcompetitie won dit seizoen pas 14 van de 35 wedstrijden en bivakkeert in de onderste regionen. James, die vrijdag zijn 38e verjaardag viert, is dat niet gewend.

29 december