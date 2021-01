James leidt LA Lakers langs Rockets van gefrustreerde Harden

Stephen Curry helpt Warriors nu wel voorbij Clippers

9 januari Met 38 punten was basketballer Stephen Curry weer de man waar het om draait bij Golden State Warriors. De ploeg was in San Francisco te sterk voor Los Angeles Clippers dat twee dagen eerder de Warriors nog wel had verslagen. Toen bleef Curry op 13 punten steken. Na een achterstand van 22 punten was de winst ditmaal wel voor de thuisploeg: 115-105.