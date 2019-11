James leidt LA Lakers naar vijfde zege op rij

Kamminga grijpt bij wereldbe­ker in Kazan naast zege

3 november Arno Kamminga heeft bij de wereldbekerwedstrijden in Kazan naast de winst gegrepen op de 200 meter schoolslag. De 24-jarige Kamminga, die de afgelopen weken dit nummer won bij de wereldbekers in Boedapest en Berlijn, eindigde in de Russische stad als tweede achter wereldrecordhouder Anton Tsjoepkov. De Rus was een klasse apart in 2.07,71, Kamminga klokte 2.09,26.