James pakt Jordan legendarisch record af

De laatste keer dat James niet in de dubbele cijfers eindigde, was op 5 januari 2007 tegen Milwaukee Bucks (acht punten). Sindsdien produceerde James in elke reguliere wedstrijd die hij speelde minimaal tien punten. Jordan presteerde dat in 866 wedstrijden op rij tussen 25 maart 1986 en 26 december 2001.



James kwam tegen de Pelicans in totaal tot 27 punten. Zijn team won het duel met 107-102. De score waarmee hij het record in handen kreeg, kwam uit een dunk in het eerste kwart. Hij liet de bal vervolgens naar de kleedkamer brengen om hem te bewaren. Het publiek in Cleveland gaf de basketballer een staande ovatie.