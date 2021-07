Japan laat in Tokio helemaal geen toeschouwers toe bij Olympische Spelen

Video Megaklap­per Marc Márquez tijdens vrije training in Assen: ‘Snap wel waarom iedereen schrok’

25 juni Motorcoureur Marc Márquez heeft voor grote schrik gezorgd op de trainingsdag voor de TT van Assen. De zesvoudig wereldkampioen in de MotoGP ging in de tweede vrije training op de Drentse racebaan hard onderuit. Hij raakte in bocht 10 (Duikersloot) de controle over zijn Honda kwijt en vloog over het stuur door de lucht, om na een lange zweefduik hard op de grond te landen en door te rollen door de grindbak. De Spanjaard hinkte op eigen kracht naar zijn garagebox en bleek wonderbaarlijk genoeg ongedeerd.