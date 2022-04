Jean Paul de Bruijn houdt Dick Jaspers van 21ste nationale titel af in bibberfinale

Judoka Roy Meyer werd gevraagd voor ‘Steenrijk, straatarm’: ‘Ik dacht: aan welk rijk gezin gaan jullie me koppelen?’

Zwaargewicht Roy Meyer was de afgelopen maanden vaker in beeld zónder judopak dan mét. De judoka nam een sabbatical, met uitstapjes in de media, maar keert nu weer terug naar de tatami. Zondag doet hij mee aan de EK.

29 april