Jean Paul de Bruijn houdt Dick Jaspers van 22ste nationale titel af in bibberfinale

Turnsters halen uit naar KNGU: ‘Er zijn dromen verwoest’

Turnsters Lieke Wevers, Tisha Volleman en Naomi Visser hebben hun onvrede geuit over de huidige stand van zaken in het Nederlandse topturnen. In een interview met de NOS geeft het drietal aan dat de turnsters van de nationale selectie zich tijdens de turncrisis niet gehoord hebben gevoeld door de leiding van gymnastiekunie KNGU.

24 april