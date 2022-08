Joost Luiten bij rentree in Praag één slag onder baangemiddelde

Luiten nam begin juni afstand van de golfsport vanwege mentale problemen. ,,In golf moet je alles zelf doen, kun je niets uitbesteden en kun je je nergens achter verbergen”, zo sprak in hij een interview met deze site. ,,Na het ene volgt weer het andere toernooi. En je moet spelen, want je moet punten voor de ranking halen. Als je dan nooit even op die rustknop drukt, dan loop je jezelf voorbij. Ik was alleen maar met golf bezig. Dag en nacht. Lag er wakker van.”