Joost Luiten dankzij late bogeys uit top 10 in China

Geen drie op een rij voor recurve­schut­ters in Shanghai

10:37 Bij de wereldbekerwedstrijden in Shanghai klonk de afgelopen twee jaar het Wilhelmus. In 2016 voor Sjef van den Berg (Heeswijk-Dinther), vorig jaar voor de Limburgse debutant Steve Wijler. Deze week sneuvelde de laatste Oranje-recurveschutter al voortijdig in de 4e ronde.