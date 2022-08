Joost Luiten is terug na golfdepressie: ‘Ik wilde mijn been breken, zodat ik niet verder hoefde te spelen’

EK zwemmen Thom de Boer grijpt naast medaille op 50 meter vrije slag

Thom de Boer is er niet in geslaagd om op de slotdag van de Europese kampioenschappen zwemmen op de langebaan in Rome een medaille te winnen. Hij werd op de 50 meter vrije slag zesde in 21,90 seconden.

18:54