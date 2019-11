Joost Luiten ook subtopper in Turkije

Luiten, zesvoudig winnaar op de Europese Tour, heeft dit jaar nog geen toernooi gewonnen. Na zijn tiende plaats in september in het KLM Open is een echte topklassering uitgebleven. De geboren Bleiswijker heeft wel een en ander aangepast in zijn spel. Hij heeft zijn grip bij het putten veranderd en is in zee gegaan met de Britse sportpsycholoog Karl Morris om zijn mentale weerbaarheid te vergroten.