Joost Luiten slaat hole-in-one op Gran Canaria

Na drie birdies (een slag onder par), een bogey (een slag boven par) en een par was het raak op de 15de hole, waar Luiten de bal in één keer in de hole sloeg. Voor Luiten is het zijn vijfde hole-in-one, ook wel een ace geheten, tijdens een officieel European Tour-toernooi.



Een hole-in-one is een knappe prestatie, waarbij de kwestie geluk ook een belangrijke rol speelt. Eerder zei Luiten hierover: ,,Tuurlijk mik je op de hole, maar alles moet wel meezitten. Net geen windvlaagje, een goede stuiter. De hole is tien centimeter breed, de bal vier, dus ja, de factor geluk speelt een grote rol.’’