Joost Luiten zakt weg na derde dag KLM Open: ‘Geloof nog in een goed resultaat’

FBK Games past voor ‘bijzondere atlete’ Sifan Hassan het programma aan

Sifan Hassan doet na een jaar afwezigheid weer mee aan de FBK Games in Hengelo. De tweevoudig olympisch kampioene loopt zaterdag 3 juni de 10.000 meter én een dag later de 1500 meter. Het wordt haar eerste baanwedstrijd dit seizoen na haar verpletterende debuut in april op de marathon in Londen, die ze won in een toptijd van 2.18.33, goed voor een Nederlands record.