Joshua en Poelev stoken vuurtje al op voor gevecht: ‘Die klap op zijn kaak bewaar ik nog even’

Nieky Holzken vuurt als vanouds met zijn vuisten, spectacu­lai­re rentree mét knock-out in Singapore: ‘Ik ben weer terug’

16:49 De fans van Nieky Holzken (36) moesten er ruim een jaar op wachten, maar The Natural is terug, en hoe: hij vermorzelde tegenstander Elliot Compton (31) al in de eerste ronde met een knock-out. De zevenvoudig wereldkampioen uit Helmond besliste het gevecht in Singapore met een leverstoot.