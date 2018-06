Joshua en Wilder boksen om alle gordels

Het gevecht vindt in principe plaats in Groot-Brittannië, maar Wilder heeft Joshua 50 miljoen dollar toegezegd als hij naar de Verenigde Staten komt voor de bokspartij. Een exacte datum is nog niet bekend.



Joshua bezit de kampioensgordels van de bonden IBF, WBA, WBO en IBO. Wilder is in het bezit van de wereldtitel van de WBC. De winnaar van het gevecht zal de eerste wereldkampioen in het zwaargewicht zijn van alle boksbonden sinds 2000, aldus de Amerikaanse sportzender ESPN.



De Brit Joshua veroverde in april van dit jaar in Cardiff de titel van de WBO door de Nieuw-Zeelander Joseph Parker te verslaan. De manager van Wilder liet weten dat de Amerikaan de voorwaarden voor een gevecht in Groot-Brittannië heeft aanvaard. De bokser zelf twitterde dat zijn aanbod om Joshua voor 50 miljoen dollar over te halen naar de VS te komen nog steeds staat.