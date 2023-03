Jubileumzege voor motorcrosser Jeffrey Herlings op Sardinië

met video Straf en mogelijk handbreuk Marc Márquez na flinke crash: ‘Dit ongeluk was mijn fout’

Motorcoureur Marc Márquez heeft in ieder geval een straf overgehouden aan zijn crash in de Grote Prijs van Portugal, maar mogelijk ook een breukje in zijn rechterhand. Zijn team Repsol Honda meldde dat de zesvoudig wereldkampioen in de MotoGP nader onderzoek laat doen in een ziekenhuis in Barcelona.