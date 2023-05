Judoka Joanne van Lieshout imponeert bij WK-debuut, opmars stuit in halve finale

Judoka Joanne van Lieshout is er niet in geslaagd om haar fraaie opmars bij de WK in Qatar met een finaleplaats te bekronen. De 20-jarige WK-debutante verloor in de halve finales na een spannend gevecht van de Sloveense Andreja Leski in de golden score.

Van Lieshout en Leski gaven elkaar niets toe en pas in de vierde minuut van de extra tijd viel te beslissing toen de moegestreden Nederlandse een waza-ari moest toestaan voor de Sloveense, die in 2021 nog WK-zilver won in Boedapest.

Voor de debutante rest in Doha nu de strijd om het brons tegen de Mexicaanse Prisca Alacaraz.

Talent maakt indruk met zegereeks

Van Lieshout begon haar WK-avontuur tegen de Colombiaanse Cindy Mera, die ze versloeg op ippon. Na ruim 4 minuten in de tweede ronde moest ook de Britse Lucy Renshall (nummer 1 van de wereld) eraan geloven. In de derde ronde was Van Lieshout op waza-ari te sterk voor Miku Takaichi uit Japan. In de kwartfinale versloeg de Nederlandse mondiale nummer 21 de Hongaarse Szofi Ozbas op ippon. Van Lieshout werd in december nog geëerd met de prijs voor het grootste Nederlandse sporttalent.

Frank de Wit was wel al vroeg klaar in Qatar. De winnaar van WK-brons in 2021 moest het in de tweede ronde van de klasse tot 81 kilo afleggen tegen Wachid Borchashvili uit Oostenrijk. De Wit en Van Lieshout zijn de eerste Nederlanders die in actie zijn gekomen op deze WK.

Toeschouwers met Russisch symbool uit zaal gezet bij WK judo De organisatie van de WK judo in Doha heeft dinsdag drie toeschouwers verwijderd die weigerden een Russisch patriottisch embleem van hun kleding te halen. Dat verklaarde de Internationale Judofederatie (IJF) een dag later tegenover het Franse persbureau AFP. Het zou gaan om een Sint-Jorislint, een symbool van de overwinning van de Sovjet-Unie op nazi-Duitsland in 1945. De overwinning wordt jaarlijks op 9 mei in Rusland herdacht. Het lint is tevens een teken van Russisch patriottisme. Acht leden van de Russische delegatie werden eerder geweigerd op de WK, aangezien zij banden hadden met de leiding van het land. Er bevonden zich geen judoka’s onder het achttal. Russische en Belarussische judoka’s zijn welkom op de WK judo in Qatar als neutrale sporters. Eerder waren zij verbannen van internationale competities vanwege de Russische inval in Oekraïne in februari vorig jaar. Oekraïne boycot de WK judo vanwege de deelname van Rusland.